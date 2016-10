Stuttgarter Partymeile Neue Blitzerzahlen zur Theodor-Heuss-Straße

Von red/dpa/lsw 04. Oktober 2016 - 07:04 Uhr

Seit Mai sind die Blitzer auf der Theo in Betrieb.Foto: dpa

Seit Mitte Mai gilt auf der Stuttgarter Partymeile Tempo 30 von 22 Uhr bis 6 Uhr. Nach Angaben der Polizei zeigen die Anlagen Wirkung.

Stuttgart - Die Raserei auf Stuttgarts Partymeile Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte geht statistisch gesehen zurück. Von den zwei im Mai in Betrieb genommenen Blitzern wurden bislang 40 000 Verstöße registriert, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte: „Fast jeder hält sich an die Vorgaben, nur jeder hundertste Fahrer wurde geblitzt.“ Die Radargeräte kontrollieren, ob das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde am Tag und 30 in der Nacht eingehalten wird. Unfälle mit Rasern hatten Anlass für das Sicherheitskonzept gegeben.

Mehr zum Thema

Die Sprecherin sagte weiter: „Die Autofahrer scheinen sich an das neue Limit gewöhnt zu haben.“ Es gebe immer weniger Verstöße und auch immer weniger drastische Überschreitungen. Der Versuch mit den Blitzern und dem Tempolimit in der Nacht ist auf ein Jahr ausgelegt. Nach Angaben der Polizei zeigen die Anlagen Wirkung. Es gebe aber weiterhin Verkehrskontrollen, um Verstöße zu verhindern.

Seit Mitte Mai gilt auf der Partymeile Tempo 30 von 22 Uhr bis 6 Uhr. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um die erste Tempo-30-Zone, die in Stuttgart aus Sicherheitsgründen eingerichtet wurde. Die Blitzer haben demnach 160 000 Euro gekostet, für den Unterhalt sind jährlich 8000 Euro eingeplant.