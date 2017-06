Theatersommer in Ludwigsburg Der Theatersommer nimmt Schwung mit dem Dada-Dauerbrenner auf

Von sada 15. Juni 2017 - 18:48 Uhr

In der lauen Sommernacht ist das Freilicht-Theater ausverkauft. Foto: factum/Weise

Sechs Stücke stehen auf dem Programm des Theatersommers. Zum Auftakt der Freilichtbühne wurde am Mittwochabend das Lieblingsstück der Zuschauer aus dem Jahr 2016 gespielt.

Ludwigsburg - Mit der Komödie „Familie Dada im Urlaut-Wald“ hatte das Sommernachtstheater in Ludwigsburg am Mittwoch Premiere. Das dadaistische Stück, das viele Lacher hervorruft, wurde zum Überraschungserfolg der Spielzeit 2016 und steht deshalb erneut auf dem Plan – wie bei der Premiere auch bei den nächsten Terminen im Doppelpack mit der Komödie „Gertrude und die Steine des Anstoßes“. Die Kombination kam beim Auftakt gut an: Alle Plätze waren belegt. Zehn Stühle wurden noch dazugerückt. Vier weitere Stücke stehen bis September auf dem Spielplan des Freilichttheaters im Clussgarten. „Frankenstein“ regt zum Nachdenken an. In „Die Nibelungen“ stürzen die Anti-Helden. Die „Pension Schöller“ amüsiert mit ganz eigenem Wahnsinn. Und „Räuber Hotzenplotz“ lässt Kinder mitfiebern.