The Voice Kids Eric aus Denkendorf rockt im Finale

Von kaw 26. März 2017 - 08:00 Uhr

Der 13-Jährige Eric Arendt aus Denkendorf hat es ins Finale der TV-Show „The Voice Kids“ geschafft. Am Sonntag stellt er seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis und hat dafür schon Unterstützung von seinem größten Idol bekommen: Robbie Williams.





Denkendorf/Berlin - Einmal zusammen mit Robbie Williams auf der Bühne stehen, das ist Eric Arendts größter Traum. Am Sonntag steht der 13-Jährige aus Denkendorf (Kreis Esslingen) im Finale der TV-Show „The Voice Kids“.

In den letzten Wochen hat sich der junge Sänger erfolgreich durch die Sendung gesungen und mit Musikern wie Sasha und Mark Forster geprobt. „Das war eine ganz neue Welt für mich mit so vielen Fernsehkameras. Es macht total Spaß vor den Coaches und vor Publikum zu singen,“ sagt Eric vor dem großen Finale. „Falls ich gewinne, will ich nicht nur Sänger, sondern Entertainer werden,“ sagt er.

Dafür muss er sich am Sonntag (Sat 1, 20.15 Uhr) auch gegen die Teilnehmerinnen Lina und Diana durchsetzen. Auf die Idee bei der Show mitzumachen habe ihn seine Musiklehrerin vom Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern nach einem Auftritt bei einer Schulfeier gebracht. Den Song von der Feier schmettert er im Finale noch einmal: „Let me entertain you“ von Robbie Williams. Der hat sich sogar schon per Video bei Eric gemeldet. Seinem Traum vom gemeinsamen Auftritt ist er damit schon ein kleines Stückchen näher gekommen.

