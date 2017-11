"The Machine" Tim Wiese steigt für Baumarkt-Fest in den Ring

09. November 2017

Tim Wiese im November 2016 in der Münchner Olympiahalle bei seinem Debüt in der WWE Foto: imago/STAR-MEDIA

Tim Wiese wollte dick ins Wrestling-Geschäft einsteigen. Doch seit seinem Auftritt in München vor einem Jahr wurde es still um ihn. Nun gab er sein Comeback im Ring. Allerdings nur für ein Baumarkt-Fest.

Eigentlich wollte Tim Wiese (35) eine große Karriere im professionellen Wrestling starten. Doch bis auf einen viel umjubelten Auftritt vor einem Jahr bei einem offiziellen Wrestling-Event der WWE in München ist daraus nichts geworden. Nun hat der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter jedoch sein Comeback im Ring gegeben. Allerdings nicht auf der ganz großen Bühne.

Am Dienstag enterte Tim "The Machine" Wiese wieder den Ring - und zwar im Estrel-Hotel in Berlin Neukölln, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Ein Baumarkt hatte dorthin zu seinem großen Betriebsfest eingeladen. Mithilfe der deutschen Wrestling-Liga WxW (Westside Xtreme Wrestling) gab es für Firmenkunden und hochrangige Mitarbeiter Ring-Schlägereien statt Musik-Acts zu bestaunen.

Tim Wiese durfte dabei am Rande des Hauptkampfes ein bisschen mit ins Geschehen eingreifen und sogar einen Gegner mit einer Clothesline zu Boden strecken. Wiese hat sich also noch nicht ganz vom Wrestling verabschiedet. Ob er aber nochmal auf der ganz großen Bühne wie in München zu sehen sein wird, darf weiterhin bezweifelt werden.