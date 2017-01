„The Grand Tour“-Folge aus Ludwigsburg Wie James May die Deutschen veräppelt

Von red/rmu 11. Januar 2017 - 13:14 Uhr

James May (l.), Richard Hammond (Mitte) und Jeremy Clarkson moderieren „The Grand Tour“.Foto: PA

Sind die Deutschen ein Volk von regeltreuen Spießern? Zumindest, wenn man einer Anekdote von James May in der Ludwigsburger Folge von „The Grand Tour“ glaubt.

Stuttgart - Was machte die Auto-Show „Top Gear“ eigentlich so beliebt, dass ein regelrechter Shitstorm losbrach, als sie eingestellt wurde? Immerhin ging es doch nur um Autos, die in teils skurrilen Experimenten zerlegt wurden. Daneben war es aber auch vor allem der trockene Humor, mit dem James May, Richard Hammond und Jeremy Clarkson so ziemlich alles auf die Schippe nahmen, was ihnen vor die Motorhaube kam.

In ihrer neuen Show „The Grand Tour“ bleiben sie ihrem Erfolgskonzept treu. In der im Ludwigsburger Schloss gedrehten Episode charakterisiert James May die Deutschen anhand einer Anekdote.

„Ich hatte eine interessante Diskussion mit zwei Freunden. Einer kommt aus Kalifornien, der andere aus Deutschland“, erzählt Clarkson in dem auf Facebook geposteten Video. Der Amerikaner habe den Deutschen gefragt, was hierzulande passieren würde, wenn man ohne Führerschein hinter dem Steuer erwischt würde. Der Deutsche habe geantwortet: „Nein, das darf man nicht.“ Der Amerikaner habe entgegnet, das sei schon richtig, aber was, wenn man trotzdem gefahren sei? Der Deutsche habe geantwortet: „Nein, du darfst nicht fahren, wenn du keinen Führerschein hast!“ Der Freund aus Kalifornien sei hartnäckig geblieben und habe noch einmal nach den Konsequenzen vom Fahren ohne Führerschein gefragt. Daraufhin habe der Deutsche gesagt: „Es ist unmöglich, ohne Führerschein zu fahren!!“

Sind die Deutschen also brave, gesetzestreue, regelrecht spießige Bürger, denen es im Traum nicht einfallen würde, gegen Regeln zu verstoßen? Klingt nach einem Klischee, das sonst speziell auf Facebook gern kritische Kommentare provoziert. Diese bleiben unter dem bereits mehr als 600.000 Mal angesehen Video allerdings weitgehend aus.

Stattdessen nehmen viele auch deutsche Kommentatoren sich lieber selbst auf die Schippe. Vielleicht sind wir Deutschen ja doch nicht so humorfrei, wie viele glauben.

