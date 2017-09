The Flyer Das neue Fahrgeschäft auf dem Wasen im Test

Von Hannes Opel und Siri Warrlich 30. September 2017 - 07:00 Uhr

Mehrere neue Fahrgeschäfte erwarten Wasen-Besucher in diesem Jahr. Für unseren Test sind wir mit der Kamera eingestiegen. In dieser Folge: The Flyer.

Stuttgart - Kettenkarussel – klingt erst einmal nach einer Kindheitserinnerung. Das neue Riesen-Kettenkarussel The Flyer auf dem Wasen allerdings ist etwa 80 Meter hoch und wirbelt Fahrgäste mit bis zu 70 Stundenkilometern durch die Luft. Vor Kurzem hat das Karussel in den Niederlanden Weltpremiere gefeiert, jetzt steht es auf dem Wasen. Wie fühlt sich die Fahrt mit The Flyer an? Sehen Sie das Volksfest aus schwindelerregender Höhe in unserem Video.