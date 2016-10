Teuer, aber viel Platz Stuttgarter haben die größten Wohnungen

Von red/AFP 05. Oktober 2016 - 13:24 Uhr

Blick von der Karlshöhe: In Stuttgart sind die Wohnungen im bundesweiten Vergleich im Schnitt 13 Quadratmeter größer. (Archivfoto)Foto: dpa

Ein schwacher Trost für Wohnungssuchende in Stuttgart: Laut einer aktuellen Studie gibt es hier die größten Wohnungen. So haben Stuttgarter im Durchschnitt 13 Quadratmeter mehr Platz als Dresdener.

München - Wie viel Platz die Bürger in ihrem Zuhause haben, hängt in Deutschland auch stark von der Region ab: Beim Vergleich der 15 größten Städte waren die Wohnungen beim Spitzenreiter Stuttgart 13 Quadratmeter größer als beim Schlusslicht Dresden, wie aus einer am Mittwoch vom Vergleichsportal Check24 vorgelegten Studie hervorgeht.

Insgesamt gibt es bei der Wohnungsgröße ein deutliches Ost-West-Gefälle. Im vergleichsweise teuren Stuttgart versicherten Check24-Kunden 2014 und 2015 den Angaben zufolge ihren Hausrat für durchschnittlich 76,4 Quadratmeter große Wohnungen. In Dresden waren es 63,4 Quadratmeter. Ähnliche Werte wie der Spitzenreiter Stuttgart erreichten die Ruhrgebietsstädte Dortmund und Duisburg, vergleichsweise wenig Platz gab es auch in Hamburg, Köln und Leipzig.

Wohnung in Deutschland hat im Schnitt 82 Quadratmeter

Im Vergleich der Bundesländer lagen das Saarland und Rheinland-Pfalz mit 99 und 96 Quadratmetern vorn. In den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen, aber auch in Sachsen lag die Wohnungsgröße dagegen nur zwischen 68 und 74 Quadratmetern.

Im Durchschnitt hat eine Wohnung in Deutschland 82 Quadratmeter. Es zeigte sich auch ein deutlicher Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Schnitt versicherten Check24-Kunden im Osten 73,6 Quadratmeter, im Westen waren es 85 Quadratmeter.