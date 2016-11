Terrorismus-Verdacht Syrer in Berlin festgenommen

Von red/dpa 02. November 2016 - 22:19 Uhr

Ein Syrer ist in Berlin festgenommen worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Weil er Mitglied in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sein soll, ist ein 27 Jahre alter Syrer am Mittwoch in Berlin festgenommen worden.

Berlin - Beamte des Berliner Landeskriminalamtes haben am Mittwochabend einen Syrer festgenommen. Er stehe im Verdacht, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der Mann, der nach eigenen Angaben 27 Jahre alt sei, halte sich seit 2015 in Deutschland auf. Er sei in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Näheres teilte die Polizeibehörde nicht mit. Den Angaben zufolge übernahm die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die weiteren Ermittlungen.