Terrorgefahr bei „Rock am Ring“ Festivalgelände wird weiter durchsucht

Von red/lsw 03. Juni 2017 - 08:17 Uhr

Nach der Unterbrechung von „Rock am Ring“ am Freitagabend laufen die Durchsuchungen auf dem Gelände am Nürburgring weiter. Am Vormittag soll es eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen geben.





Nürnberg - Nach der Unterbrechung des Musikfestivals „Rock am Ring“ wegen eines Terroralarms hat die Polizei am frühen Samstagmorgen die Durchsuchungen des Geländes fortgesetzt. Das teilten Sprecher der Polizei Koblenz und des rheinland-pfälzischen Innenministeriums mit. Wann die Entscheidung über Fortsetzung oder endgültigen Abbruch des Festivals am Nürburgring in der Eifel fällt, war zunächst noch unklar. Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) will sich bei einer Pressekonferenz um 11 Uhr zu den Ereignissen äußern.

Das legendäre Musikfestival war am Freitagabend unterbrochen worden, weil die Polizei Hinweise auf eine mögliche terroristische Gefährdung hatte. Zehntausende Besucher verließen daraufhin innerhalb kurzer Zeit geordnet und ruhig das Festivalgelände, wie Veranstalter Marek Lieberberg berichtete.