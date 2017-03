Terrordrohung in Essen Anschlag war offenbar für Samstag geplant

11. März 2017

Die Polizei hat nach eigener Einschätzung einen möglichen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Essen verhindert. Die Pläne haben offenbar konkret auf Samstag hingedeutet.





Essen - Die Polizei hat nach eigener Einschätzung einen Terroranschlag am Samstag in Essen mit ihrem massiven Einsatz verhindert. Das sagte ein Polizeisprecher der dpa. Es habe ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum an diesem Tag habe stattfinden sollen.

Wie er verübt werden sollte, dazu hat die Polizei demnach keine Erkenntnisse. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll der möglicherweise geplante Anschlag einen islamistischen Hintergrund haben. Die Polizei hatte das Einkaufszentrum am Limbecker Platz am frühen Morgen schließen lassen.

Zwei Männer aus Oberhausen wurden im Zusammenhang mit dem Terroralarm vernommen. Am Einkaufszentrum Centro in Oberhausen zeigte die Polizei nach eigenen Angaben am Samstag deutlich mehr Präsenz. Es deute aber nichts auf einen dort geplanten Anschlag hin, hieß es. Nach den Einsätzen wegen der Männer in Oberhausen, bei denen auch eine Wohnung durchsucht wurde, will die Polizei aber das Sicherheitsgefühl stärken.

Die Polizei sprach bei den beiden Vernommenen nicht von Tatverdächtigen. Die Polizei hatte von anderen Behörden Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf das Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz bekommen und das Zentrum am Samstag geschlossen.