Terroranschlag in London Was wir wissen - und was nicht

Von red/dpa 04. Juni 2017 - 08:32 Uhr

Polizisten sperren am in London den Bereich um die London Bridge und den Borough Market ab.Foto: dpa

Sieben Menschen lassen bei einer Terrorattacke in einem beliebten Ausgehviertel in London ihr Leben, etliche werden verletzt. Was wir bislang wissen – und was nicht.

London - Erneut wird Großbritannien von einer Terrorattacke erschüttert. Ziel ist wieder einmal London. Die Tat findet mitten im Zentrum der Hauptstadt statt - am Pfingstsamstag, wenige Tage vor der Parlamentswahl.

Was wir wissen

* Der Tatort: Um 22.08 Uhr Ortszeit (23.08 MESZ) gehen bei der Polizei erste Notrufe darüber ein, dass ein Wagen auf der London Bridge Fußgänger erfasst hat, wie Anti-Terror-Chef Mark Rowley mitteilte.

* Die Tat: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Lieferwagen. Dieser fährt weiter zum nahe gelegenen Borough Market, einem beliebten Touristenziel. Dort lassen die Angreifer das Auto stehen und beginnen mit Messern auf Menschen einzustechen.

* Die Täter: Die Polizei stellt drei männliche Tatverdächtige. Diese werden am Borough Market erschossen - acht Minuten nach Eingang des Notrufs. Die Attentäter tragen laut Polizei Westen, die so aussehen, als würden sie Sprengstoff enthalten. Die Westen entpuppen sich später jedoch als harmlose Attrappen.

* Die Opfer: Mindestens sieben Menschen werden von den Angreifern getötet, mindestens 50 Menschen werden verletzt. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag

Was wir nicht wissen

* Die Opfer: Wer die Opfer sind, ist noch nicht bekannt.

* Die Täter: Die Hintergründe der Attacke sind unklar. Über die Identität und Herkunft der mutmaßlichen Täter ist bisher nichts bekannt - ebenso, ob es sich um islamistische Terroristen handelt. Allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass es nur drei Täter gegeben hat.