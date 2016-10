„Terror“ in der ARD Im Namen des Fernsehvolks: Freispruch!

Von Matthias Schiermeyer 17. Oktober 2016 - 22:44 Uhr

Luftwaffen-Major Lars Koch (Florian David Fitz) soll für seine Entscheidung zur Rechenschaft gezogen werden – den Abschuss eines voll besetzten Passagierflugzeugs.Foto: ARD

Die Zuschauer entlasten beim ARD-Themenabend „Terror“ einen Kampfjetpiloten, der eine Passagiermaschine abschießt, um Zigtausende vor einem Terrorakt zu retten. Damit widersprechen sie dem Verfassungsgericht. Dazu ein „Pro und Kontra“.

Stuttgart - Nicht schuldig! Ein überraschend klares Urteil haben am Montagabend die Fernsehzuschauer gefällt, die in der Rolle von Schöffen, also Laienrichtern, an einer fiktiven Gerichtsverhandlung teilgenommen hatten. Die daraus resultierende Urteilsverkündung war der Höhepunkt des spannendsten TV-Experiments seit Langem – des interaktiven ARD-Themenabends „Terror“.

Die Fernsehverfilmung geht zurück auf das gleichnamige Theaterstück des Autors und Strafverteidigers Ferdinand von Schirach, das im Februar auch Premiere am Alten Schauspielhaus in Stuttgart hatte und schon an vielen Bühnen mit Erfolg aufgeführt wurde. Darin wird der Frage nachgegangen: Darf man unschuldige Menschen töten, um noch mehr Menschen zu retten?

87 Prozent der Zuschauer sind für den Freispruch

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center ist das Ausgangsszenario realitätsnah: Ein Terrorist kapert ein Flugzeug mit 164 Passagieren an Bord. Es zeigt sich, dass die Maschine in die mit 70 000 Fußballfans besetzte Münchner Allianz-Arena stürzen soll. Eine Alarmrotte der Luftwaffe versucht, den Airbus abzudrängen. Als der Terrorist nicht reagiert, trifft der Kampfjetpilot Lars Koch einen Entschluss: Er schießt die Maschine ab. Daraufhin wird er des Mordes an 164 Menschen angeklagt.

Die Zuschauer mussten jetzt abwägen und dann telefonisch beziehungsweise online entscheiden: An die 87 Prozent waren für Freispruch – lediglich 13 Prozent für eine Verurteilung. Der Abschuss sei das objektiv kleinere Übel, befand die Mehrheit.

Der FDP-Politiker Baum sieht das Publikum in die Irre geleitet

Ähnliche Resultate wurden in Österreich und der Schweiz erzielt. Applaus gab es im TV-Studio bei Frank Plasberg, der im Nachgang mit seinen Gästen debattierte. Juristisch gibt es für diesen Fall eine Leitplanke, die in dem Fernsehdrama eine zentrale Rolle spielt – auch weil der Pilot sie wegen der Untauglichkeit im Kampf gegen Terrorismus für falsch hält: In seinem Urteil vom 15. Februar 2006 hatte das Bundesverfassungsgericht einen solchen Abschuss für grundgesetzwidrig erklärt. 2005 war als Antwort auf „9/11“ ein von der rot-grünen Regierung erlassenes Luftsicherheitsgesetz in Kraft getreten. Es ermächtigte die Streitkräfte, Flugzeuge abzuschießen, die von Selbstmordattentätern als Waffe eingesetzt werden sollen. Das Gesetz, so Karlsruhe, sei nicht mit dem Grundrecht auf Leben und der Menschenwürdegarantie vereinbar, „soweit von dem Einsatz der Waffengewalt tatunbeteiligte Menschen an Bord des Luftfahrzeugs betroffen werden“. Über die Strafbarkeit im Einzelfall wurde nicht geurteilt. Die Verfassungsbeschwerde hatte unter anderem der FDP-Politiker Gerhart Baum eingeleitet, der nun rügte, dass die Zuschauer „von der Anlage des Stückes in die Irre geleitet“ worden seien.

Ein gutes Jahr nach dem Urteil erklärte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU), dass er ein entführtes Verkehrsflugzeug ohne gesetzliche Grundlage abschießen lassen würde, wenn es kein anderes Mittel gebe, um die Bürger zu schützen. Dazu führte er das Recht des übergesetzlichen Notstandes an. Jung zeigte sich bei Plasberg entsprechend erfreut. Der übergesetzliche Notstand ist rechtlich umstritten, erlaubt aber die Feststellung einer rechtswidrigen Handlung bei einem gleichzeitigen Freispruch. Auf den hatte Anfang Februar dieses Jahres schon die Mehrheit der Premierenbesucher in Stuttgart plädiert – wenn auch nicht in der Deutlichkeit von Montagabend.