Terror Fünf IS-Verdächtige in Deutschland festgenommen

Von red/dpa 08. November 2016 - 10:22 Uhr

Ersten Angaben zufolge wurden in Deutschland fünf IS-Verdächtige festgenommen.Foto: dpa

In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind fünf IS-Verdächtige festgenommen worden. Darunter soll auch eine zentrale Figur der islamistischen Szene in Deutschland sein.

Berlin - Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Festnahme von fünf mutmaßlichen Islamisten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bestätigt. Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

Zuvor hatten NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Unter den mutmaßlichen Terroristen soll auch ein gebürtiger Iraker sein, der als zentrale Figur der islamistischen Szene in Deutschland gilt.

Die Männer sind dringend verdächtig, die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben. Sie sollen ein überregionales salafistisch-jihadistisches Netzwerk bilden, innerhalb dessen der Beschuldigte Ahmad Abdulaziz Abdullah A. die zentrale Führungsposition übernommen hatte.