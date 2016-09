Terrakotta-Ausstellung in Ludwigsburg am Sonntag beendet Die Krieger aus dem Jenseits ziehen weiter

Von Patricia Elsner 12. September 2016 - 18:21 Uhr

Teile der Terrakottaarmee in China. Repliken der Figuren waren jetzt in Ludwigsburg zu sehen.Foto: dpa

60 Tage lang hatten historisch Interessierte die Möglichkeit, die Repliken der chinesischen Terrakottaarme zu besichtigen. Die Veranstalter aus Ludwigsburg sind mit dem Ergebnis zufrieden. Es sind mehr Besucher gekommen als erwartet.

Ludwigsburg - Die Veranstalter haben nach der am Sonntag zu Ende gegangenen Terrakotta-Ausstellung in der MHP-Arena eine positive Bilanz gezogen. „Unser Wunschziel von 30 000 Besuchern haben wir mehr als erreicht“, sagte Daniel Niedrich, Pressesprecher des Veranstalters All in One aus Ludwigsburg.

Insgesamt 33 000 Interessierte kamen, um sich die Exposition anzusehen. „Wir haben sehr positive Rückmeldungen erhalten. Das haben uns die Umfragen und Gästebucheinträge gezeigt“, sagte Niedrich.

Nach einem etwas zögerlichen Auftakt waren die Besucherzahlen gegen Ende noch einmal gestiegen, sagte Niedrich. Bis zum letzten Tag gab es noch Einzelheiten, die man verbessern konnte.

Die Exponate sind Nachbildungen

Vom 22. Juni bis zum 11. September waren die Repliken der Terrakottaarmee in der MHP-Arena Ludwigsburg zu sehen. Die Soldaten sind nicht die Originale – diese stehen in einem Museum in Zentralchina –, sondern Nachbildungen aus einer lizenzierten Werkstätte in China. Wie die Originale sind die Expositionsstücke aus gebranntem Ton – und innen hohl.

Wohin die Armee als nächstes zieht, ist noch ungewiss. Seit dem Jahr 2002 werden die Exponate im deutschsprachigen Raum ausgestellt. „Mehrere Städte haben bereits Interesse bekundet. Vorerst wandern die Krieger jedoch in Kisten und werden in ein Lager gebracht“, sagte Niedrich.

In der Ludwigsburger Arena werdenseit 2012 größere Ausstellungengezeigt. Immer im Sommer, wenn die Basketballer der MHP-Riesen pausieren und die Halle frei steht. Mit wechselndem Erfolg. Die Sammlung Körperwelten hatte 2012 fast 200 000 Besucher nach Ludwigsburg gelockt. Die Tutanchamun-Schau lediglich 35 000. Daher hatten sich die Veranstalter in diesem Jahr dafür entschieden, nur mittwochs bis sonntags zu öffnen. „Der Sommer ist keine optimale Zeit für eine Ausstellung. Bei schönem Wetter sind die Menschen lieber im Freibad“, sagte Niedrich.

Noch keine konkreten Pläne für 2017

Etwa 150 Nachbildungen der Krieger und weitere 100 Exponate wurden an 60 Schautagen in der MHP-Arena präsentiert, darunter Pferde, Rüstungspanzer, originalgetreue Waffen und rekonstruierte Pferdegespanne in Lebensgröße. Die Krieger werden dargestellt als Kavalleristen, Bogenschützen, Offiziere und Generäle.

Der erste Kaiser von China Qin Shi Huang Di (259 bis 210 vor Christus) ließ sich bereits zu Lebzeiten einen Palast mit Ställen, Hofstaat und Jagdrevier für die Ewigkeit bauen. Zum Schutz all dessen sollte eine Terrakottaarmee von 8000 Kriegern dienen. Die zentralchinesische Grabanlage zählt heute zum Unesco-Weltkulturerbe.

Ob auch im nächsten Jahr eine größere Sammlung in der Ludwigsburger Arena zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.