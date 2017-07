Tennisturnier in Wimbledon Herzogin Kate plaudert mit Ex-Tennisstars und Ballkindern

Von red/dpa 04. Juli 2017 - 10:55 Uhr

Hoher Besuch auf dem Heiligen Rasen: Herzogin Kate besuchte am Eröffnungstag das Tennisturnier von Wimbledon und wurde von den Zuschauern herzlich begrüßt. Wir haben die Bilder.





London - Herzogin Kate (35) hat gleich am Eröffnungstag das traditionsreiche Tennisturnier in Wimbledon besucht. Die Frau von Prinz William (35) trug am Montag ein weißes Sommerkleid mit dunklen Punkten und wurde von den Zuschauern auf der Anlage des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs in London herzlich begrüßt.

Kate plauderte vor den ersten Spielen mit einigen Ballkindern und sprach auch mit den ehemaligen Tennis-Größen Martina Navratilova und Kim Clijsters. Die Herzogin hatte im Dezember des vergangenen Jahres als Nachfolgerin von Queen Elizabeth II. die Schirmherrschaft des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon übernommen.