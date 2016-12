Tennis-Weltranglisten-Erste Kerber will dritten Titel in Stuttgart holen

Von red/dpa 01. Dezember 2016 - 14:02 Uhr

„Stuttgart ist mein Heimturnier“, sagt Angelique Kerber.Foto: dpa

Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber führt das Feld beim Stuttgarter Tennisturnier im kommenden Jahr an. Sie will als erste Deutsche zum dritten Mal gewinnen.

Stuttgart - Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber führt das Feld beim Stuttgarter Tennisturnier im kommenden Jahr an. Insgesamt sind acht Spielerinnen für die Sandplatz-Veranstaltung vom 22. bis 30. April 2017 gemeldet. Kerber will als erste Deutsche zum dritten Mal gewinnen. „Stuttgart ist mein Heimturnier. Ich freue mich auf die ganz besondere Atmosphäre und das fantastische Publikum“, sagte die Titelverteidigerin in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Bei der 40. Auflage treten neben Kerber die Singapur-Siegerin Dominika Cibulkova (Slowakei) und die polnische Weltranglisten-Dritte Agnieszka Radwanska an. Zudem schlagen Simona Halep (Rumänien), Swetlana Kusnezowa (Russland), Karolina Pliskova (Tschechien), Madison Keys (USA) und French-Open-Gewinnerin Garbiñe Muguruza (Spanien) als weitere Top-Ten-Profis auf.