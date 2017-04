Telefonaktion Kabelfernsehen Kabel-TV gibt es bald nur noch digital – was tun?

Von Daniel Gräfe 19. April 2017 - 09:11 Uhr

Unitymedia-Kunden im Südwesten, die noch analog schauen und nicht bald auf Digital-TV umstellen, empfangen künftig kein Programm mehr.Foto: dpa

Unitymedia schaltet im Juni das analoge Fernsehen ab. Dann gibt es nur noch den digitalen Empfang. Zehntausende Haushalte sind betroffen. Was tun? Experten und Verbraucherschützer stellen sich am Mittwoch, den 19. April, am Telefon den Fragen der Leser.

Stuttgart - Das analoge Fernsehen ist in Baden-Württemberg bald Geschichte. Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia stellt am 1. Juni im südlichen Teil Baden-Württembergs und am 6. Juni im nördlichen auf volldigitalen Empfang um. Wer noch analog schaut und nicht umstellt, guckt dann in die Röhre. Zehntausende Haushalte im Land sind davon betroffen. Doch was muss man jetzt tun?

In einer Telefonaktion stellen sich Experten den Fragen der Leser. Technischen Rat geben Stefan Vollmer von der Deutschen TV-Plattform und Roland Stehle von der gfu Consumer & Home Electronics GmbH. Über den Verbraucherschutz informiert Karin Thomas-Martin von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg:

Was muss ich tun, wenn ich noch analog sehe? Und wie kann ich das überprüfen?

Was muss ich tun, um auf digitales Fernsehen umzustellen?

Kostet das digitale Fernsehen mehr?

Kann ich auch noch einen Röhrenfernseher auf digitales Fernsehen umstellen?

Habe ich ein Sonderkündigungsrecht?

Muss ich meinen Vertrag ändern?