Technologiekonzern aus Stuttgart Bosch schafft 20 000 neue Jobs

Von Ulrich Schreyer 30. März 2017 - 12:06 Uhr

Personalchef Christoph Kübel im Gespräch mit Bosch-Mitarbeitern.Foto: Bosch

Das Stuttgarter Unternehmen startet ein Programm zur Einstellung von Experten für IT und Software. Damit soll der digitale Wandel vorangetrieben werden.

Stuttgart - Die Robert Bosch GmbH will Tausende neue Mitarbeiter im IT- und Softwarebereich einstellen. Dies erklärte Christoph Kübel, Personalgeschäftsführer des Stuttgarter Technologiekonzerns, am Donnerstag. Insgesamt plant Bosch für das laufende Jahr 20 000 Neueinstellungen. Davon soll die Hälfte auf den IT-und Softwarebereich entfallen. Schwerpunkte dabei sind Deutschland mit 3400 Stellen sowie Indien mit 3100 und China mit 2500 neuen Arbeitsplätzen. Mit dem Programm solle der digitale Wandel des Unternehmens vorangetrieben werden, sagte Kübel.

Bereits heute beschäftigen sich nach seinen Worten bei Bosch 20 000 Entwickler mit Softwarelösungen. Besonders gute Chancen auf eine Einstellung hätten berufserfahrene Fachkräfte mit Softwarekenntnissen. Dabei könne es sich sowohl um Maschinenbauer als auch um Softwareexperten handeln. Durch Weiterbildung und flexible Arbeitszeitmodelle fördere Bosch schon länger die Kreativität der Mitarbeiter.