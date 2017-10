Technologiekonzern Bosch eröffnet neuen IT-Campus

Von Imelda Flaig 18. Oktober 2017 - 09:30 Uhr

Im neuen Bosch IT-Campus in Stuttgart-Feuerbach, der an diesem Mittwoch eröffnet wird, bündelt der Technologiekonzern seine IT-Kompetenz. Insgesamt arbeiten dort rund 2000 Mitarbeiter. Architektur und Räumlichkeiten sollen dazu beitragen, dass auf dem Campus ein Gründergeist wie in der Start-up-Szene herrscht.





Stuttgart - Der Campus ist das neue IT-Kompetenzzentrum von Bosch zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle – der zentrale Hub, weil hier die Fäden der weltweiten Bosch-IT zusammenlaufen. IT wird für den Stuttgarter Technologiekonzern und weltgrößten Autozulieferer immer wichtiger, denn internetfähige Produkte und datenbasierte Dienstleistungen tragen immer stärker zum Bosch-Wachstum bei.

Bosch und das Internet der Dinge

Bosch sieht sich als Treiber der Mobilität von morgen und der Vernetzung über das Internet der Dinge. Bereits 2016 hat der Technologiekonzern 27 Millionen internetfähige Erzeugnisse verkauft. Das weltweite Marktvolumen für das Internet der Dinge wird nach früheren Bosch-Angaben bis 2020 um jährlich 35 Prozent auf 250 Milliarden Dollar wachsen.