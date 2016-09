Technischer Defekt Condor-Flieger muss umdrehen

Lollapalooza in Berlin So bunt feiern die Festivalbesucher

Von dpa/red 12. September 2016 - 16:09 Uhr

Strahlender Sonnenschein, 30 Grad und gute Musik von Kings of Leon, Max Herre und Co. So traumhaft endete der Festivalsommer in Deutschland mit dem Lollapalooza in Berlin. Wir haben die Fotos vom Event.