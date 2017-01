Technischer Defekt am Triebwerk Air-Berlin-Flugzeug landet außerplanmäßig

Von red/dpa 11. Januar 2017 - 15:52 Uhr

Symbolbild: Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Berlin musste nach einem Defekt außerplanmäßig landen.Foto: dpa

Mitten in der Luft kommt es bei einer Maschine von Air Berlin zu einem Defekt am Triebwerk. Das Flugzeug kann umgeleitet werden und landet sicher am Nürnberger Flughafen. Die Airline rätselt über die Ursache.

Nürnberg - Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Berlin ist nach einem Defekt an einem Triebwerk außerplanmäßig in Nürnberg gelandet. An Bord des Fluges AB6479 auf dem Weg von Saarbrücken nach Berlin-Tegel habe es den technischen Defekt gegeben, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet. Die Maschine konnte nach Angaben eines Sprechers des Nürnberger Flughafens sicher landen, die Menschen an Bord blieben unversehrt.

Mehr zum Thema

Demnach hatte die Cockpit-Crew am Mittwochmorgen den Defekt bemerkt und aus Sicherheitsgründen das Triebwerk abgeschaltet. Die Pilotin habe sich für eine priorisierte Landung in Nürnberg entschieden. Dies sei ein standardisiertes Verfahren; für die Menschen in dem Flugzeug habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.

An Bord der Bombardier Dash Q-400 waren 45 Passagiere und vier Crewmitglieder. Die Menschen konnten das Flugzeug in Nürnberg regulär verlassen. Eine genaue Ursache für den Defekt war zunächst unklar. Die Maschine wurde nach Angaben von Air Berlin von Technikern überprüft.

Auf Flightradar24.com ist zu sehen, wie das Flugzeug aus Saarbrücken nordöstlich in Richtung Berlin flog und dann über Eisenach in Thüringen plötzlich gen Süden abdreht. Einem Sprecher von Air Berlin zufolge habe die Pilotin Nürnberg ausgesucht, weil dort Flugzeuge technisch untersucht werden könnten. Da keine Gefahr in Bezug auf die Flugtauglichkeit bestanden habe, sei es nicht notwendig gewesen, den örtlich nächsten Flughafen anzufliegen.