Technik Roboter zum Liebhaben

Von Eva Wolfangel 05. April 2017 - 17:42 Uhr

Die 11-jährige Layla Sweis hat eine Woche lang getestet, wie es sich mit Roboter lebtFoto: Bosch

Die Roboter der Zukunft haben ein Gefühl für Menschen. Fast noch wichtiger ist aber das Gefühl der Menschen für die Roboter – wie eine Begegnung bei Bosch zeigt.

Renningen - Einem solchen Typen gehorcht man gern: „Bitte folgen Sie mir, ich führe Sie.“ Dazu ein Blick aus großen dunklen Augen, ein freundliches Lächeln, überaus höflich. Wer zu zögerlich nachkommt, erhält den Hinweis: „Ich warte auf Sie, folgen Sie mir.“ Gruppen umrundet Spencer rücksichtsvoll, aber zielstrebig. Nur wenn es zu eng wird, dann stoppt er. Der Roboter ist einer der wenigen seiner Art, der sich wie selbstverständlich unter Menschen bewegt.

An seinem ersten Einsatzort, dem Flughafen von Amsterdam, ging er denn auch beinahe in der Masse unter. „Es war für uns interessant zu sehen, wie wenig Aufsehen er erregt hat“, sagt Kai Arras, Chief Expert Robotics bei Bosch am Forschungsstandort Renningen. „Die Menschen haben an einem Flughafen wenig Zeit, um sich zu wundern.“ Flughäfen sind so etwas wie eine natürliche Umgebung für Typen wie Spencer. Dort können sie helfen: beim schnellen Gate-Wechsel, wenig Umsteigezeit, als Hilfe für unerfahrene Reisende.

In einem Pilotprojekt ist Spencer, der an der Uni Freiburg entwickelt wurde, im März 2016 rund 50 Kilometer vollautomatisch herumgefahren – dabei waren die Menschen um ihn herum stets in Sicherheit. Das ist eines der nächsten großen Ziele der Robotik, sagt Arras: dass Mensch und Maschine eng zusammenarbeiten können. Bislang müssen sie – etwa in Produktionshallen – voneinander getrennt arbeiten, da Roboter das „Gefühl“ für Menschen fehlt. Durch ihre schiere Kraft können sie ihren menschlichen Kollegen gefährlich werden.

Roboter sollen künftig durch Zuschauen vom Menschen lernen

Das Bosch-Robotik-Labor zum Beispiel löst dieses Problem im Industriebereich mit einer Sensorhaut – einer Art schwarzes Leder, mit dem ein Roboterarm umgeben ist: Es „spürt“ Menschen bereits in einem Abstand von zehn Zentimetern. Laut Arras ist sie die weltweit erste Sensorhaut, die als sicher zertifiziert ist: Der Roboterarm stoppt seine Bewegung, bevor er einen Menschen berührt. Eine Alternative wären sehr schwache Roboter – diese Eigenschaft würde allerdings das Ziel konterkarieren, dem Menschen die schweren, ergonomisch ungünstigen Arbeiten abzunehmen.

Damit Roboter auch an menschlichen Arbeitsplätzen, mit Menschen, arbeiten können, arbeiten Forscher an Robotern mit menschlicher „Ausstattung“ – zwei Armen und einer Art von Gefühl. Soft-Robotics sei ein recht neues Forschungsfeld, sagt Arras. Der Zwei-Arm-Roboter, den er im Labor zeigt, kann zwei Teile zusammenstecken, für die man eine Präzision von zwei Mikrometern braucht – weniger als die Dicke eines menschlichen Haares. „Das geht nicht mit Sehen, das geht nur mit Fühlen“, sagt Arras. Dafür brauche es Roboter mit Nachgiebigkeit. Das Ziel für die Zukunft sei, dass solche Roboter die Bewegungen vom Menschen lernen, indem sie ihm zuschauen. Noch ist das Zukunftsmusik, aber mit einigen Hilfen funktioniert es schon: etwa, wenn der Mensch den Roboterarm führt und dazu Regeln programmiert.

Aber Roboter sollen nicht nur helfen oder gar Menschen ersetzen können, sie sollen auch angenehme Kollegen sein. Um das zu erreichen, arbeitet Bosch mit Psychologen zusammen. Roboter wie Spencer werden mit einer gewissen Höflichkeit ausgestattet, die sich Spencer durch maschinelles Lernen teils selbst aneignete. Menschengruppen zum Beispiel trennt Spencer nicht. „Er hat gesehen, dass Menschen normalerweise um Gruppen herumgehen“, erklärt Arras. Zu viel Höflichkeit sei aber auch nicht gut, denn dann kann es sein, dass der Roboter sein Ziel nie erreicht.