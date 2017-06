Neckartor in Stuttgart Taxifahrer verursacht Unfall nach Ampelausfall

Von Wolf-Dieter Obst 29. Juni 2017 - 09:40 Uhr

Die Stuttgarter Taxi-Flotte ist um ein Fahrzeug ärmer. Ein Taxi wurde bei einem Unfall am Neckartor in der Innenstadt demoliert. Offenbar gab es Probleme mit der Ampelanlage.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz einer Kollision am frühen Donnerstagmorgen am Neckartor in der Stuttgarter Innenstadt. Die Unfall wurde offenbar von einem Taxifahrer ausgelöst – dem offenbar entgangen war, dass die Ampelanlage ihren Betrieb eingestellt hatte. Damit ist die Stuttgarter Taxiflotte vorerst um ein Fahrzeug ärmer.

Mehr zum Thema

Warum die Ampel am Neckartor abgeschaltet hatte, ist vorerst unklar. Ein 41-jähriger Taxifahrer, der am Donnerstag kurz vor 5 Uhr von der Neckarstraße in Richtung Innenstadt fahren wollte, schien dies aber gar nicht registriert zu haben. Offenbar fuhr er einfach auf die Kreuzung, obwohl er die Vorfahrt hätte beachten müssen – und schon krachte es. Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der B 14 von der Stadtmitte in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war, konnte die Kollision nicht mehr verhindern. „Er erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz.

Den schlimmsten Taxiunfall gab es in Stammheim

Der Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon. Immerhin war er ohne Fahrgast unterwegs. Viel Glück hatte ein 53-jähriger Opel-Corsa-Fahrer. Er konnte der Unfallstelle gerade noch ausweichen – so kam er unbeschädigt aus dem Geschehen. Der Schaden wird von der Polizei auf 40.000 Euro geschätzt. Verkehrsbehinderungen hielten sich offenbar in Grenzen: „Es gab durchaus lange Kolonnen auf der Bundesstraße“, sagt Schautz, „aber der Berufsverkehr hatte noch nicht richtig eingesetzt.“ Allerdings machte die Ampel noch länger Probleme. Laut Verkehrsleitzentrale der Stadt funktionierte die Anlage erst gegen 9 Uhr wieder reibungslos.

Auch Taxis sind nicht vor Unfällen gefeit. Den schlimmsten gab es Anfang Mai auf der B 27 a eine schwere Kollision mit vier Schwerverletzten. Ein 35-jähriger Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen, sein 43-jähriger Fahrgast kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus, musste durch eine Notoperation gerettet werden. Das Taxi war von hinten von einem 19-jährigen Golf-Fahrer gerammt worden, der viel zu schnell aus Möglingen Richtung Stammheim unterwegs war. Im März löste eine 37-jährige Taxifahrerin im Fasanenhof einen Unfall aus, als sie in der Schelmenwasenstraße unachtsam wendete und einen offenbar zu schnell fahrenden 58-jährigen Motorradfahrer zu Fall brachte. Der Mann wurde schwer verletzt.

20 Verletzte bei Karambolagen mit Taxis

Bei weiteren Taxi-Unfällen im vergangenen Jahr gab es in Stuttgart 20 Verletzte und einen Schaden von mehr als 200 000 Euro. Besonders tragisch war der Fall Ende Dezember im Bereich des Wilhelmsplatzes in der Innenstadt, als eine 72-jährige Autofahrerin aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein verlor und gegen zwei geparkte Taxis krachte, deren Fahrer auf Kundschaft warteten. Alle drei Beteiligten erlitten schwere Verletzungen.