Tausende bei Stuttgartnacht Nur die Temperaturen waren lau

Von Ralf Recklies 16. Oktober 2016 - 14:00 Uhr

Die Stuttgartnacht war wieder ein Besuchermagnet. Mehr als 10 000 Kulturhungrige zogen durch die Nacht und genossen die kulturelle Vielfalt von Stuttgart.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Mehr als 10 000 Kultur- und Stuttgartinteressierte haben am Samstag die Nacht zum Tag gemacht und haben sich in mehr als 70 Einrichtungen in der Landeshauptstadt von deren kultureller Vielfalt ein Bild gemacht. Dieses dürfte den Besuchern der Stuttgartnacht als ein gutes in Erinnerung bleiben, denn bei dem umfangreichen Angebot waren nur die Temperaturen lau – die Begeisterung für das Erlebte indes groß. „Ein echt tolles Angebot – wie in jedem Jahr“, attestierte so Ruth Endrich, bevor sie sich am frühen Sonntagmorgen am Hauptbahnhof auf den Weg in den Untergrund machte, um mit der S-Bahn gen Heimat zu fahren. Vor allem die von ihr und drei Freundinnen goutierte Bourlesque-Show bei Frau Blum hat ihr gut gefallen. „Das war eines meiner Highlights.“ Highlights gab es – je nach Geschmack und Interesse der jeweiligen Besucher – natürlich viele. Während die einen von den Angeboten im Kammertheater hin und weg waren, wo die Oper, das Schauspiel und das Stuttgarter Ballett Ausschnitte ihres Schaffens zeigten, ließen sich andere abseits der für gute Kultur bekannten Adressen die Langeweile vertreiben. So herrschte – um zwei Extreme aufzuführen – einerseits bei Flatspot & Eddison am Rande des Europaviertels gedrängte Enge, als es dort die Band Astroboy so richtig krachen ließen, andererseits konnten sich auch Heinz Tiedemann, der Vorsitzende des Vereins für Friedhofskultur in Stuttgart auf dem Heslacher Friedhof nicht über mangelnden Zuspruch beklagen, als dort die „New Orleans Celebrators“ um den Klarinettisten Manfred Bauerle und den Trompeter Andy Lawrence Beerdigungsjazz aus Louisiana vor einer großen Zuhörerschaft vorstellten. Nicht nur in der Aussegnungshalle, wo bis kurz nach Mitternacht jazzige Klänge zu hören waren, ließen sich die Zuhörer aber in den Bann ziehen. Zum Auftakt waren die insgesamt sechs Musiker in bester New-Orleans-Tradition musizierend vom Bihlplatz zum Friedhof gezogen – „ das hat natürlich gleich eine ganze Menge Leute auf unsere Veranstaltung aufmerksam gemacht“, so Tiedemann.

Mehr zum Thema

Allerseelen in Mexiko

Auf große und gute Resonanz stieß aber auch die Vorstellung der mexikanischen Tradition „Diá de los Muertos“ – die Festlichkeiten zu Allerseelen – mit der sich Maike Sander intensiv nach dem Tod ihres Mannes vor zwölf Jahren auseinandergesetzt hat. Seither bietet Sander bei verschiedenen Anlässen immer wieder die Möglichkeit, dies mexikanische Tradition vorzustellen – „und die Menschen sind sehr interessiert“, sagt die Frau, die sich mit Trauerkulturen aus aller Welt beschäftigt und ihr Wissen bei der Stuttgartnacht mit vielen neugierigen Besuchern teilte. Schließlich findet man nicht häufig – wie in der Heslacher Aussegnungshalle – einen Altar in bunten Farben, auf dem sich allerlei Symbole für den Tod finden, darunter auch Totenschädel aus Zucker. „In Mexiko heißt es aber: der To ist süß“, sagt Sander, die sich dafür einsetzt, den Tod auch in Deutschland wieder mehr in den Fokus des Lebens zu rücken.

Der Tod und das Leben spielte auch bei der von Oliver Köhler präsentierten Szenografie „für jeweils zwei Zuschauer“ eine zentrale Rolle. In seinem Projekt in den Wagenhalle inszenierte Köhler“Das scheintote Kind“ von Frederike Kempner als Vier-Minuten-Aufführung. Kurz vor Mitternacht hatte er das Spiel bereits mehr als 40 Mal gezeigt und die Zuschauer begeistert, die mitunter längere Zeit warten mussten, bis sie das eindrucksvolle opische und akustische Spiel erleben durften.

Erlebnisreich: Besuch bei den Wagenhallen

Überhaupt gestaltetet sich der Besuch des Wagenhallen-Areals als sehr erlebnisreich. Dabei kamen nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten. Vor allem zu Beginn des Abends tummelten sich viele Kinder rund um die Präsentation der von Lisa Biedlingmaier kuratierten Präsentation „Dual/Dübel/Duell/Duett“ als kleine interaktive Werkschau von Martina Wegener und Frédéric Ehlers. Denn die Arbeiten des gemischten Doppels waren nicht nur optisch zu genießen. Stattdessen musste man an Strippen ziehen, um den Blick auf Bilder und Filme freizulegen, oder aber mit Tennisbällen auf nummerierte Holztafeln werfen. Für jeden Treffer gab es eine andere Überraschung – mal wehende Fahnen , mal Videos, die plötzlich über den vor dem Wurffeld stehenden Bildschirm flimmerten. Ein Spaß, den sich die Kinder und Kind gebliebene nicht nehmen ließen, wie ein Mittzwanziger der fröhlich frohlockte: „Geil man, das ist ja wie auf dem Wasen.“

Bürgermeister bringen Leute zum Tanzen

Die Begeisterung für das Erlebte war – in den sonst weniger für Kulturleben gebauten Gebäuden wie Rathaus und Landtag – nicht weniger gering. Im Plenum des Landtags sorgten bei der Stuttgart-Nacht insbesondere Poetry Slammer dafür, dass -anders als bei den politischen Debatten – viel gelacht wurde, im Rathaus indes brachten die beiden Bürgermeister Werner Wölfle (Grüne) und Peter Pätzold (Grüne) unter dem Motto „My Major Is A DJ“ viele Besucher der Stuttgartnacht zur späten Stunde im vierten Stock vor dem Panoramafenster mit allerlei tanzfähigen Songs kräftig zum Zappeln. Auch Neubürgermeister Fabian Mayer (CDU) durfte an seinem ersten Arbeitstag als special guest gleich an die Turntables – „obwohl er hier im Rathaus ja eigentlich noch nichts gearbeitet hat“, so Werner Wölfle augenzwinkernd.