Tatort Universität Stuttgart Automatenknacker ungeniert an der Uni am Werk

Von Wolf-Dieter Obst 10. August 2017 - 09:39 Uhr

An der Universität in Vaihingen haben Automatenknacker die vorlesungsfreie Zeit genutzt. Foto: Alexandra Kratz

Wer rechnet schon damit: Am helllichten Tag haben sich Automatenknacker an der Universität in Stuttgart- Vaihingen mit Beute eingedeckt. So auffällig, dass es schon wieder unauffällig war.

Stuttgart - Reichlich unverfroren haben sich Automatenknacker in der Universität in Vaihingen ans Werk gemacht: In der Cafeteria und Mensa des Uni-Gebäudes am Pfaffenwaldring öffneten sie am Mittwoch gegen 11 Uhr auf noch unbekannte Weise einen Zigarettenautomaten – und räumten ihn in aller Ruhe leer. „Es gab zwar Studentinnen, die das Geschehen beobachteten“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer, „die glaubten aber, es handle sich um ein Serviceteam.“

Die Tat geschah am helllichten Tag – allerdings ist die Uni wegen der vorlesungsfreien Zeit gerade weniger belebt, mit eingeschränkten Öffnungszeiten des Mensa- und Cafeteriabereichs. Zwei unbekannte Täter fühlten sich offenbar recht ungestört. „Wie die Täter den Automaten geöffnet haben, ist noch unklar“, sagt Lauer. Offenbar sei keine große Gewalt angewendet worden, weil entsprechende Spuren fehlten.

Einer 23-jährigen Studentin kam die Angelegenheit letztlich doch etwas seltsam vor. Denn die Unbekannten befüllten den Automaten nicht, sondern steckten die Schachteln in eine blaue Plastiktüte. Die Polizei wurde um 13.40 Uhr von einer Angestellten alarmiert. Im Automat steckten noch ein paar restliche Schachteln, Münzgeld war jedoch keines mehr vorhanden.

Einbrecher, Randalierer, Bankomat-Bomber

Zwar selten, aber dennoch sind die Universitätsgebäude in Stuttgart immer wieder Schauplätze von Straftaten. Im Februar dieses Jahres hatten zwei Jugendliche am Pfaffenwaldring die Türe eines Gebäudes mit einem Brecheisen aufgebrochen und die Metalltür zu den Nebenräumen der Mensa geknackt. Anschließend flüchteten sie zunächst unerkannt ohne Beute. Später wurden die 15 und 16 Jahre alten Burschen dann doch gefasst – weil sie sich in einer S-Bahn den Polizeibericht vorlasen und damit so stark prahlten, dass ein Fahrgast die Polizei verständigten.

An der Uni in Hohenheim herrschte im April große Aufregung, als dort Randalierer an zwei Wochenenden großen Schaden anrichteten. Als Täter wurden Jugendgruppen vermutet, die sich nachts in den Parks aufhielten. Der spektakulärste Fall in Hohenheim war freilich der Coup am Geldautomaten am Mensagebäude. Im April 2016 sprengten unbekannte Täter den Bankomaten und verschwanden mit mehreren Zehntausend Euro.