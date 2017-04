Tatort „Sturm“ aus Dortmund War die Verschiebung nach dem Berlin-Anschlag richtig?

18. April 2017

Der neue Tatort aus Dortmund ist bei den Zuschauern gut angekommen. Diskutiert wird in den sozialen Kanälen aber auch, ob die Folge nach dem Berlin-Anschlag wirklich verschoben werden musste. Achtung: Spoiler!





Stuttgart/Dortmund - Das ist mal eine Finale gewesen! Nach zermürbenden Stunden, die im neuen Dortmund-Tatort fast in Echtzeit geschildert werden, scheint der Fall gelöst und alle Betroffenen wähnen sich in Sicherheit. (Achtung, Spoiler!) Doch dann sprengt einer der beiden jungen, von einem geldgierigen Geschäftsmann aufgehetzten Islamisten den Transporter in die Luft, mit dem die Terroristen durch die Stadt gerast waren.

In dem Wagen hatte sich noch eine der beiden Geisel, ein junges Mädchen, befunden. Und auch sonst bleibt offen, wer von den Anwesenden die heftige Explosion überlebt hat. Immerhin: die Kommissare Faber, Bönisch und Dalay rühren sich in der Wolke aus Rauch und grauem Staub. Kollege Kossicks Schicksal bleibt ungewiss, er war bereits zuvor schon angeschossen und schwer verletzt worden. Nur so viel ist klar: Stefan Konarske, der Darsteller des Daniel Kossick, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Tatort-Team aus.

Die Szene mit dem Transporter, der vor der Explosion noch auf den Tatort zurast und von Polizisten mit Schüssen auf die Windschutzscheibe gestoppt wird, ist der Grund gewesen, die Dortmunder Tatortfolge nicht wie geplant an Neujahr 2017 zu zeigen – wenige Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. „Mit Rücksicht auf die Opfer, ihre Angehörigen, Betroffene und das Empfinden von Zuschauern wollen wir diesen Tatort nicht am Abend des ersten Tages im neuen Jahr, sondern mit größerem zeitlichen Abstand zeigen“, hatte Volker Herres, Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, die Entscheidung begründet.

Gerechtfertigt oder nicht? Im Netzt wird nun über die Tatortfolge diskutiert. Während manche TV-Kritiker den mangelnden Realismus der Dortmunder Tatortfolge beklagen, sind die meistens Tatortfans begeistert und feiern die aktuelle Folge im Netz. Andere diskutieren darüber, ob es wirklich notwendig gewesen war, die Folge zu verschieben. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Was für 1 konstruierte Kritik am gestrigen #Faber- #Tatort: https://t.co/qwGCyQhttA – Der Film hat einfach nur erwartungsgemäß gerockt. — ™ (@XMLArbyter) 18. April 2017

#Tatort ist die Sendung, die aus Montagen Sonntage machen kann. — Tom Klein (@tmsklein) 17. April 2017

Wow. Ich würde jetzt gerne einen schlauen Kommentar zur Schlussszene schreiben.

Aber ich bin sprachlos.

Der #Tatort gehört ins Kino — Sven (@guerilla_pm) 17. April 2017

Gut gemachter #Tatort mit einen tollen Team! Hat mir gut gefallen! — Markus (@ShapeFuture) 17. April 2017

Faber ist der mit großem Abstand beste Kommisar. Mega spannend. #Tatort— Sabine Klemm (@sabine1805) 17. April 2017

Der #Faber ist der sympathischste Psycho den ich kenne #tatort — Sebastian Schmitt (@sebalexs) 17. April 2017

Allerdings waren nicht alle von der Tatortfolge begeistert:

Aus der #Tatort-Produktion: Ok Ok wir machen was über Islamismus aber dann bitte nur mit deutschen Tätern sonst killt uns der Rundfunkrat... — Grumpy ol' Dog (@BukowskisNephew) 17. April 2017

#Tatort: Leute, ihr seid doch nur noch krank! Islamisten werden also von Deutschen missbraucht für eigene Geschäfte - so lachhaft! — kohlhaas (@Skiwago) 17. April 2017

Andere Kommissare versuchen Geiseln aus einer Bank zu bringen, Faber holt einfach alle rein als wäre Tag der offenen Bombe. #tatort — Julia (@JulieBloomwood) 17. April 2017