Tatort Fuß- und Radweg bei Auenwald Jogger und Radler geraten aneinander

Von fro 05. November 2017 - 11:24 Uhr

Auf einem Fuß- und Radweg bei Auenwald ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Foto: dpa

Eine Begegnung zwischen einem Jogger und einem Radfahrer auf einem Fuß- und Radweg eskaliert. Beide Beteiligte schildern die handfeste Auseinandersetzung allerdings ziemlich unterschiedlich.

Auenwald - Eine Begegnung zwischen einem Jogger und einem Radfahrer auf einem Fuß- und Radweg zwischen Auenwald-Hohnweiler und Oberweissach im Rems-Murr-Kreis ist am Samstagabend gegen 18.30 Uhr offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung ausgeartet. Der Radfahrer soll den Jogger zunächst angefahren haben und dann gestürzt sein. Daraufhin soll der Radler den Jogger beleidigt und geschlagen haben – so zumindest die Version des Joggers. Der Radfahrer hingegen behauptet, vom Jogger in den Graben geschubst worden zu sein.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Um den Sachverhalt abschließend klären zu können, sucht die Backnanger Polizei nun Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 entgegen genommen.