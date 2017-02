Tatort-Fledderei: „Tanzmariechen“ aus Köln Besser nicht Fasching sagen

Von Michael Setzer 19. Februar 2017 - 21:45 Uhr

Mitten im Kölner Karneval fliegen nicht nur die Kamelle, sondern auch die Fetzen. Die Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln unter Funkenmariechen und anderen Zwangsfröhlichen.





Stuttgart - Die Handlung in zwei Sätzen Kurz vorm Start der Karnevalsaison liegt die Tanzlehrerin des Vereins „De Jecke Aape“ erschlagen in der Wagenhalle. Aber the Show must go on, sie hätte das schließlich auch so gewollt.... Zahl der Leichen Zwei Aus dem Leben gegriffen „Hast du einen Anwalt angerufen?“, fragt die Gattin. Rainer Pösel antwortet: „Bisse bekloppt? Weisse was dat kostet?“ Wertewandel Kleine Mädchen wollen nicht mehr als Prinzessin zum Karneval gehen. Zombie ist viel cooler. Gelernt ist gelernt Abermals spielt Herbert Knaup seine Paraderolle „schmieriger alter Mann mit Agenda“. Das macht er derart überzeugend, dass das Tanzmariechen eine Affäre mit allem Nachdruck abstreitet: „Hä? Boh, ich kotz’ gleich.“ Weltoffen für Anfänger Darf Tobias seinen Freund auf dem Revier küssen? Freddy Schenk argumentiert kleinbürgerlich: „Mir ist das egal, wer wen, wann, wo oder wieso wohin küsst. Das ist aber nicht jedem hier im Präsidium egal. Leider.“ Köln, pragmatisch „Dat kann sein, dat die misch ins Gefängnis stecken.“ / „Oh, jetzt geh’ erst mal duschen, dann sprechen wir.“ Gut zu wissen „Max, sag noch einmal ‚Fasching’ zu jemandem, der dich nicht so lieb hat wie ich – und Du bist in Köln ein toter Mann“, mahnt der Gerichtsmediziner. Fazit Wohltuend unpädagogisch Für Fans von Klassischen Krimis Spannung Note 2 Logik Note 2