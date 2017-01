Tatort-Fledderei: Janneke/Brix. Auf der Mauer, auf der Lauer

Von Ulla Hanselmann 08. Januar 2017 - 21:45 Uhr

Das Tatort-Team Janneke/Brix aus Frankfurt kann unsere Kritikerin ganz und gar nicht überzeugen. Das Fazit zum Sonntagsklassiker.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Handlung in zwei Sätzen Bei einem Brandanschlag auf einen Friseursalon kommt eine junge Auszubildende ums Leben. Die Bösen sind am Ende zwei intellektuelle Rechtsextremisten, die in einem Chor singen.

Mehr zum Thema

Zahl der Leichen 2

Musikalität Hoch. Ständig hat jemand eine alte deutsche Weise auf den Lippen wie etwa „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder „Froh zu sein, bedarf es wenig“. Sogar die Kommissare sind zum Singen aufgelegt und geben „Auf der Mauer, auf der Lauer“ zum Besten, von Anfang bis Ende.

Symbolfaktor sehr hoch. Die Wirrnis des Landes, welche die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in diesem vom Regisseur Markus Imboden inszenierten „Tatort“ bloß legen, spiegelt sich in Ernst Jandls sprachauflösenden Versen, die der neue Frankfurter Kommissariatsleiter Fosco Cariddi (Bruno Cathomas) immer und überall rezitiert.

Personalwechsel Roeland Wiesnekker war als Cariddis Vorgänger ein wunderbar stiller, in sich gekehrter Irrer. Bruno Cathomas’ Figur dagegen ist zu sehr Karikatur.

Praktische Verwertbarkeit hoch. Wer einen Brandanschlag plant, bekommt einen guten Tipp: Aus dem Kakaogetränk der Offenburger Milchwerke lassen sich offenbar Molotowcocktails basteln. Pädagogischer Zeigefinger Das Autorenteam erhebt ihn allzu oft, was wirklich nicht nötig wäre.

Unser Fazit Ein wirrer „Tatort“ zum Auftakt eines hoffentlich weniger wirren Jahres 2017. Spannung Note 6. Logik 4