Düsseldorf 90-Jährige vergewaltigt – Täter gesucht

Von red/dpa 07. Oktober 2016 - 14:09 Uhr

Die Polizei hofft, DNA des Täters gesichert zu haben.Foto: dpa

In der Düsseldorfer Altstadt wurde eine 90-jährige Frau vergewaltigt. Der Täter, der zwischen 20 und 25 Jahre alt sein soll, ist flüchtig.

Düsseldorf - Nach der Vergewaltigung einer 90-jährigen Frau in der Düsseldorfer Altstadt ist der Täter weiter flüchtig. Die Auswertung der Spuren dauere an, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Ermittler hoffen, DNA des Täters gesichert zu haben. Er soll 20 bis 25 Jahre alt sein. Der Mann hatte sich am Sonntag in einem schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern an der alten Frau vergangen. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Aus ungeklärter Ursache stand eine Metalltür, die den Durchgang zwischen den Häusern normalerweise versperrt, an diesem Tag offen. Die Tat vom vergangenen Sonntag sorgt in Düsseldorf für großes Aufsehen. Dennoch seien bislang nur fünf bis sechs Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, hieß es.