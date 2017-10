Taschendiebe in Stuttgart Langfinger lauert an der Supermarktkasse

Von wdo 08. Oktober 2017 - 13:13 Uhr

Im Supermarkt, auf der Straße, beim Feiern – Taschendiebe tummeln sich überall dort, wo es im Gedränge was zu erbeuten gibt. Auch am Wochenende wieder.

Stuttgart - Es passiert meist dort, wo man am seltensten damit rechnet. Taschendiebstahl ist auch am Wochenende wieder ein Thema. Unter anderem erwischte es einen 50-Jährigen in einem Supermarkt in der Innenstadt, der an der Kasse noch zahlte – und dann plötzlich seinen Geldbeutel vermisste. Bei der Polizei wurden bereits mehrere Anzeigen erstattet. Allerdings gibt es in keinem Fall eine brauchbare Täterbeschreibung, weil die Opfer den Angriff der Langfinger nicht bemerkten. Die Tatorte reichen von der Innenstadt bis zum Cannstatter Wasen.

Eine Nachtschwärmerin traf es am frühen Sonntagmorgen zwischen 2.10 und 2.30 Uhr in der Steinstraße in der Innenstadt. In der Partyszene nutzte ein Taschendieb die Gelegenheit, und ließ aus der Handtasche des Opfers ein iPhone 6 verschwinden. Am Samstag traf es einen Einkaufsbummler in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum an der Sophienstraße in der Innenstadt. Der Dieb erbeutete mit dem Geldbeutel nicht nur Bargeld, sondern auch persönliche Papiere. Weitere Diebstähle wurden am Freitagnachmittag vom Cannstatter Wasen sowie am Samstag gegen 13.40 Uhr vom Wochenmarkt auf dem Marktplatz gemeldet.