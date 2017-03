Taronga Zoo in Australien Mini-Hippo wagt Sprung ins kühle Nass

Von den 17. März 2017 - 18:28 Uhr

Beschützt von seiner Mutter, schwimmt das Baby-Nilpferd durchs Wasser.Foto: Taronga Zoo

Das erste Mal seit sieben Jahren wird ein Hippo im Taronga Zoo in Sydney geboren. Hier sehen Sie seine ersten Schritte im Licht der Öffentlichkeit.

Stuttgart - Das Kleine ist wirklich niedlich! Bereits im Februar geboren, wagt sich das Mini-Nilpferd jetzt zum ersten Mal im Taronga Zoo in Sydney nach draußen.

Bei der Geburt wog es fünf Kilogramm, mittlerweile dürften ein paar Gramm hinzugekommen sein. Unter Beobachtung von Mutter Kambiri macht das Mini-Hippo nun die ersten Schritte durchs Gehege und wagt dabei auch den Sprung ins kühle Nass.

Einen Namen für den Kleinen gibt es übrigens noch nicht. Laut Angaben des Zoos soll es bald eine Ausschreibung um die Namensfindung geben.

