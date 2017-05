„Tanz der Vampire“ in Stuttgart Noch ein Krolock: Borchert wird’s

Von Uwe Bogen 05. Mai 2017 - 12:40 Uhr

Der 50-jährige Thomas Borchert spielt vom 1. Juni bis zum 9. Juli den Krolock im Musical „Tanz der Vampire“ in Stuttgart.Foto: Radke

Ein Chefvampir kommt selten allein in Stuttgart: Musicalstar Thomas Borchert übernimmt die Hauptrolle am 1. Juni im Palladium-Theater. Unsere Zeitung weiß, wer danach noch kommt.

Stuttgart. - Das Chef-Karussell beim Musical „Tanz der Vampire“ in Stuttgart dreht sich weiter. Thomas Borchert wird am 1. Juni der nächste Krolock im Palladium-Theater. In München und in St. Gallen hat der 50-Jährige diese Rolle zuletzt gespielt, aber auch 2003 bis 2005 in Hamburg. Dem Stuttgarter Publikum ist er aus „Rebecca“ bekannt. „Während meiner Spielzeit als Maxim de Winter haber ich Blut geleckt“, sagte der Sänger. Nun kehre er in „diese musicalbegeisterte Stadt“ zurück.

Dernière ist am 3. September

Schlossherr im SI-Centrum wird er bis zum 9. Juli sein. Danach soll nach Informationen unserer Zeitung der 38-jährige Mark Seibert bis zum Finale in der dritten Stuttgarter Spielzeit der Vampire den Krolock geben. Dernière ist am 3. September. Danach geht die Show im 20. Jahr ihres Bestehens nach Hamburg.

Die Stage-Entertainment freut sich über einen „ungebrochenen Zuspruch“ des Publikums auf den Fildern. Derzeit steht Jan Ammann als Krolock auf der Bühne. „Stuttgart und Vampire gehören einfach zusammen“, erklärte Sprecher Jürgen Langerfeld. Kaum ein anderes Musical sorgt, was die Besetzung der Hauptrollen angeht, für so hitzige Debatte wie das Grusical von Roman Polanski. Der Andrang auf die Karten ist weiterhin so groß, dass die Shows nur montags pausiert. Bei anderen Musicals in Möhringen war es meist üblich, auch den Dienstag zum Ruhetag zu machen. Langerfeld freut sich: „Rechnet man die drei Stuttgarter Spielzeiten der Vampire in den Jahren 2000, 2010 und 2017 zusammen, ergibt das fünf Jahre Tanz der Vampire in Stuttgart“.