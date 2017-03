Tamm Ruhestörer widersetzen sich der Polizei

Von red/dja 27. März 2017 - 12:53 Uhr

Mit drei widerspenstigen Männern hat die Polizei im Kreis Ludwigsburg umgehen müssen..Foto: dpa

Wegen Ruhestörung wird die Polizei Samstagnacht in eine Wohnung gerufen. Die drei Ruhestörer beleidigen die Polizisten auf Übelste und wehren sich gegen den Einsatz.

Tamm - Wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte ermittelt die Polizei in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) derzeit gegen zwei 28 und 29 Jahre alte Männer, die sich in der Nacht zum Sonntag in Tamm mit mehreren Beamten anlegten.

Mehr zum Thema

Ein Anwohner alarmierte gegen 00.30 Uhr die Polizei, weil aus einer Wohnung in der Heilbronner Straße Lärm drang. Die Polizisten klopften und klingelten an der Tür, die Bewohner öffneten allerdings nicht. Stattdessen sprachen die drei Männer im Alter zwischen 26 und 29 Jahren, die sich in der Wohnung befanden, durch die geschlossene Tür mit den Polizisten. Um eine Personalienfeststellung durchführen zu können, überlisteten die Polizei die drei Männer: Als sie die Tür einen Spalt öffneten, konnte ein Polizist seinen Fuß dazwischen stellen.

Mehrere Polizisten mussten die Tür aufschieben

Von innen drückten der 28- und der 29-Jährige, die beide vermutlich alkoholisiert waren, nun mit voller Kraft dagegen. Auch die Erklärung, dass lediglich Personalien erhoben werden sollten, ließ die Männer nicht nachgeben. Erst als Verstärkung eingetroffen war, gelang es mehreren Polizisten, die allesamt auf das Übelste von den beiden Männern beleidigt wurden, die Tür aufzuschieben.

Ein Beamter brachte den 29-Jährigen sofort zu Boden. Der 28 Jahre alte Mann trat nach einem der Polizisten, worauf ihm dieser einen Schlag versetzte und er schließlich ebenfalls zu Boden gebracht werden konnte. Während der 26-jährige Bewohner nun mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen muss, werden seine zwei älteren Besucher wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt.