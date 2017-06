Tamm im Kreis Ludwigsburg Unfall mit vier Promille

23. Juni 2017

Die Polizei beschlagte den Führerscheines des Mannes, der den Unfall in Tamm gebaut hatte (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 45-Jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Tamm unterwegs. An einem Kreisel verliert er die Kontrolle über sein Auto.

Tamm - Rund 4,0 Promille hat der Atemalkoholtest bei einem 45-jährigen Mercedes-Fahrer ergeben, nachdem er am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in Tamm (Kreis Ludwigsburg) in einen Unfall verwickelt worden war.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der 45-Jährige mit seinem Mercedes im Kreisverkehr der Ludwigsburger Straße und der Straße „Am Reitweg“ und wollte diesen in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord verlassen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über eine Verkehrsinsel, wo er schließlich gegen die aufgestellten Verkehrszeichen prallte.

Blutentnahme nach Atemalkoholtest

Dadurch entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten hinzugerufene Polizisten bei dem Mercedes-Fahrer fest, dass er mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gefahren war. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen.

Hierzu musste der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr der Bahnhofstraße und dem Kreisverkehr an der Unfallstelle bis etwa 23 Uhr komplett gesperrt werden.