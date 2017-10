Talkshow mit Markus Lanz Das Netz kritisiert Gaulands Anwesenheit

Von len 04. Oktober 2017 - 13:26 Uhr

Alexander Gauland spricht in der Talkshow von Markus Lanz über die „Deutsche Einheit“. Foto: dpa

In seiner Talkshow spricht Markus Lanz mit AfD-Politiker Alexander Gauland über die „Deutsche Einheit“. Vor allem das ZDF wird dafür im Netz kritisiert.

Stuttgart - Was verbirgt sich in Zeiten von Trump und AfD hinter dem Begriff „Deutsche Einheit“? Dieser Frage widmete sich Markus Lanz am Dienstagabend in seiner Talkshow. Ein Gast sei am „Tag der Deutschen Einheit“ ein besonders spannender Gesprächspartner: AfD-Politiker Alexander Gauland. Gauland war 40 Jahre Mitglied der CDU. 2013 trat er aus der Partei aus. Nun ist er mit der AfD in den Deutschen Bundestag eingezogen.

Zu Gast waren außerdem Journalist Robin Alexander von der „Welt“, Comedian Atze Schröder, Neurowissenschaftlerin Franca Parianen und Max Rinneberg, der über das Thema Gedächtnisverlust sprach.

Moderator Markus Lanz wollte von Gauland wissen, was er mit der Aussage „Wir holen uns unser Volk zurück“ meint und wie „unser Volk“ definiert wird. Auch fragte Lanz, ob er als italienischer Staatsbürger auch zu diesem Volk gehöre. Obwohl der Moderator immer wieder nachhakte und nicht locker ließ, stieß die Sendung im Netz auf Kritik.

Einige Nutzer kritisieren, dass das ZDF der AfD eine Bühne gibt:

#Gauland: "Genderforschung ist Unsinn." Ja Wahnsinn. #MarkusLanz: Sie geben diesem Schwachsinn eine Bühne. Schade.— Eva-Maria Popp (@evamariapopp) 3. Oktober 2017

Müssen wir einen rassistischen #Gauland in Talkshows aushalten? Frage für einen besorgten Bürger. #MarkusLanz— Adrian Sonsten (@dickedecke) 3. Oktober 2017

@ZDF #MarkusLanz und wieder wird einem AfDler heute z. B. #Gauland Präsenz im TV gewährt. Schwere Kost.— Ulla B. (@Ulla_M_B) 3. Oktober 2017

Markus #Lanz lädt am "Tag der deutschen Einheit" den Spalter Alexander Gauland ein. Klasse.— Klaas Reese (@Sportkultur) 3. Oktober 2017

Ein anderer Nutzer sagt, dem ZDF gehe es nur um Quoten:

#Lanz möchte gerne "ohne Schaum vor dem Mund" mit Gauland reden und geifert schon bei diesem Satz....— Sabine M B (@sabine_m_b) 3. Oktober 2017

