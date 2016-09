Tag des offenen Denkmals im Kreis Ludwigsburg Interaktive Karte: Alle 59 Locations

Von bin/pel 09. September 2016 - 16:30 Uhr

Schloss Kaltenstein in Vaihingen/Enz kann besichtigt werden.Foto:

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es eine interaktive Karte für den Kreis Ludwigsburg: Alle 59 Locations zum Anklicken mit allen Infos dazu.

Kreis Ludwigsburg - Kirchen, Torhäuser, herrschaftliche Villen und Schlösser: Im Kreis Ludwigsburg gibt es viele alte Bauten, die unter Denkmalschutz stehen. Am Sonntag, 11. September, am Tag des Offenen Denkmals, öffnen diese Schätze ihre Tore für Besucher. Die Idee: einmal im Jahr werden historische Bauwerke der Öffentlichkeit gezeigt. Eine Auswahl.

In Ludwigsburg gibt es allein 13 Denkmäler, die an diesem Tag besichtigt werden können. Einige Bauten wie das Residenzschloss sind auch ansonsten für Besucher offen. Andere, wie die Villa der Familie Franck, gewähren nur selten einen Einblick ins Innere. Der wird am Sonntag um 11 Uhr für die Besucher gewährt. Besichtigt werden können auch die sechs historischen Torhäuser der Stadt Ludwigsburg, sie gehörten zur Stadtmaueranlage und bildeten die Ausgänge der Stadt. Heute dienen die Torhäuser als Museen, Archive und Ausstellungsräume.

Die älteste Kirche der Stadt ist offen

Zudem öffnen viele Kirchen ihre Tore, wie die Katharinenkirche in Eglosheim als älteste Kirche in der Stadt. Normalerweise ist sie nur für Gottesdienste geöffnet.

Lohnenswert auch: Das Haus der Freimaurer im neugotischen Stil wird sonst nur auf Anfrage geöffnet. Heute noch finden dort regelmäßig Treffen der Freimaurer statt. Beim Besuch des denkmalgeschützten Gebäudes können sich die Gäste über das Haus und auch über den offiziellen Verein der Freimaurer informieren.

Weitere geöffnete Denkmale in Ludwigsburg sind die Friedenskirche sowie das Rathaus Eglosheim. Letzteres wird heute als heimatkundliches Museum genutzt. Ein Buspendelverkehr fährt am Sonntag von 10 bis 18 Uhr alle Denkmale in Ludwigsburg im Halbstundentakt an.

Kornwestheim zeigt die Hammerschmiede

In Bietigheim-Bissinge n wird unter anderem der Museumsbunker „Ro 1“ geöffnet. Ein seltenes Ereignis, denn das Bauwerk steht sonst nur an wenigen Sonntagen im Sommer für Besucher offen.

In Kornwestheim können am Tag des Offenen Denkmals die Hammerschmiede und das Lehrstellwerk besichtigt werden. In beiden Gebäuden finden heute nur noch Vorführungen statt. Ansonsten sind die Bauwerke nicht zugänglich.

In Löchgau kann ebenfalls eine sonst nicht geöffnete Schmiede besichtigt werden. In der Alten Dorfschmiede sind die Werkzeuge und Maschinen aus dem Jahr 1920 noch vollständig erhalten. In Mundelsheim wird zurzeit die Kilianskirche saniert. Im Innenraum verbirgt sich eine einzigartige Wandmalerei. Am Tag des Offenen Denkmals präsentiert sich die Kirche während der Sanierungsarbeiten für die Besucher als Baustelle.

Das Wasserschloss in Sachsenheim bietet auch für Kinder ein Programm: Hier gibt es am Sonntag Armbrustschießen und Schwertkampfvorführungen.

In Vaihingen kann man in der Enz stochern

In Vaihingen/Enz steht nicht nur ein Gebäude im Mittelpunkt, um 14.30 wird auch eine Stocherkahnfahrt auf der Enz angeboten. Es geht um den Fluss und das Gerberhandwerk. Das Schloss Kaltenstein zeigt sich ebenfalls in Vaihingen. Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Das Bauwerk diente bereits als Truppenstützpunkt, Militärkrankenhaus und Arbeitshaus.

Generell gilt: Die meisten Veranstaltungsorte bieten am Tag des Offenen Denkmals spezielle Führungen durch die Gebäude an. Ein Eintritt wird nicht verlangt.