Tag des deutschen Bieres Zehn Fakten zum Bier

Von Philipp Johannßen 23. April 2017 - 05:00 Uhr

Welche ist die älteste Brauerei Baden-Württembergs und welche ist die größte? Zehn Fakten zum Bier anlässlich des Tag des deutschen Bieres.





Stuttgart - Deutschland ist eine Biernation und feiert am 23. April den Tag des deutschen Bieres. Auch in Baden-Württemberg wird seit vielen Jahrhunderten gebraut, schon lange bevor es das Reinheitsgebot gab. Die Anzahl der Brauereien im Land ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Besonders kleinere Manufakturen und Craft-Beer-Brauereien halten das Handwerk hoch.

Neben vielen Halbwahrheiten und Mythen gibt es aber auch klare Fakten zum Bier: Welche die älteste und welche die größte Brauerei des Landes ist und mehr erfahren Sie in der Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!