Szene-Lokal in Stuttgart Amici nach Rauchentwicklung geräumt

Von red 11. Juni 2017 - 12:23 Uhr

Schreck zu nächtlicher Stunde: Das Szene-Lokal Amici ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Feuerwehr geräumt worden. Rund 200 Gäste mussten das Gebäude verlassen. Grund war ein Brand, der in einem Mitarbeiterraum ausgebrochen war.





Stuttgart - Nach einer leichten Rauchentwicklung im Keller des Szene-Lokals Amici in der Lautenschlagerstraße in Stuttgart-Mitte sind am Sonntagmorgen gegen 3.25 Uhr vorsorglich die Club-Räume im Obergeschoss geräumt worden. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam es vermutlich in einem Mitarbeiterraum zu einem Brand, bei dem sich anschließend der Rauch im Gebäude ausgebreitete.

Mitarbeiter des Clubs forderten daraufhin die rund 200 Gäste auf, das Gebäude zu verlassen. Nach einem kurzen Löscheinsatz der Feuerwehr und dem anschließenden Belüften der Räume konnte der Gaststättenbetrieb wieder aufgenommen werden.