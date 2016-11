Supermond So schön leuchtet der Vollmond über Stuttgart

Von red 14. November 2016 - 20:50 Uhr

Bisher war der Blick auf den Supermond von Nebel und Hochnebel getrübt gewesen. Doch in der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich die große helle Kugel über Stuttgart teils gezeigt.





Stuttgart - Der Mond ist der Erde am Montag so nah wie selten gekommen. Dadurch wirkte er besonders groß. Auch in Stuttgart war der Riesen-Vollmond bei teils klarer Sicht zu sehen.

Exakt um 14.52 Uhr trat die Vollmondphase ein. Nur drei Stunden zuvor kam der Mond mit nur 356 509 Kilometern Distanz in extreme Erdnähe. Erst am 7. April 2020 wird unser Nachbar im All der Erde mit 356 907 Kilometer ähnlich nahe kommen. Noch näher war er am 4. Januar 1912, als er bis auf 356 375 Kilometer an die Erde herankam.

Erst vor einigen Wochen war der Mond der Erde recht nahe gekommen: Kurz nachdem er am 16. Oktober zum Vollmond wurde, trennten ihn am erdnächsten Bahnpunkt nur 357 860 Kilometer von uns. In vielen Regionen Deutschlands erlaubte wolkenloser Himmel eine klare Sicht auf das Phänomen.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wie schön der Supermond über Stuttgart leuchtete.