Super Bowl Werbespots Mercedes Benz macht Peter Fonda zum „Easy Driver“

Von kap 01. Februar 2017 - 15:00 Uhr

Peter Fonda tauscht für den Super Bowl-Werbespot das Bike gegen einen Mercedes Benz AMG GT Roadster.Foto: youtube/Mercedes-Benz-USA/Screenshot

Keine Geringeren als die Coen-Brüder und Hollywood-Legende Peter Fonda hat Mercedes Benz für seinen Super Bowl-Werbespot aktiviert. Die Kosten für die Sendezeit sind mal wieder exorbitant. Hier zeigen wir die besten Werbespots beim Super Bowl 2017.

Stuttgart - Wenn am 5. Februar die New England Patriots beim 51. Super Bowl in Houston auf die Atlanta Falcons treffen, wird wieder einmal ein Superlativ den anderen jagen.

Mehr als Hundert Millionen Amerikaner werden das größte Sportereignis der Welt vor den Fernsehschirmen verfolgen, weltweit sind es gar mehrere Hundert Millionen Zuschauer. In der berühmt-berüchtigten Halbzeitshow wird Superstar Lady Gaga den Besuchern kräftig einheizen, die Nationalhymne wird Country-Sänger Luke Bryan singen.

Jenseits von Gut und Böse sind auch die Kosten für die Werbespots, die in den Pausen gezeigt werden. In diesem Jahr sollen die Unternehmen so tief wie noch nie in die Tasche greifen: Für 30 Sekunden Sendezeit verlangt der Sender Fox laut dem US-Magazin Variety sage und schreibe mehr als fünf Millionen Dollar.

Mercedes Benz macht auf „Easy Rider“

Die großen Unternehmen schreckt das natürlich nicht ab – ganz im Gegenteil. Mercedes Benz beispielsweise hat wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut und sich für den Super Bowl-Werbespot „Born to Be Wild“ die Dienste der berühmten Coen-Brüder gesichert, die den Mercedes Benz AMG GT Roadster besonders in Szene setzen – inklusive Hollywood-Legende und „Easy Rider“ Peter Fonda, aus dem in dem Spot ein „Easy Driver“ wird.

Und auch andere Autohersteller schöpfen für den Super Bowl aus dem Vollen. Lexus lässt in seinem Spot „Man and Machine“ den Tänzer Charles Lil Buck Riley zu den Klängen der Popsängerin Sia tanzen, die britische Schauspielerin Minnie Diver übernimmt die Rolle der Sprecherin.

Ford setzt dagegen voll auf die Zukunft – mit neuen Vorteilen wie autonomen Fahrzeugen oder Elektroautos. Der Spaß kommt in diesem Clip auch nicht zu kurz:

Doch nicht nur Autohersteller lassen es beim Super Bowl gehörig krachen, der Anbieter von Web-Baukästen Wix holt die israelische Schauspielerin Gal Gadot (Wonder Woman in „Batman vs. Superman: Dawn of Justice“) und den britischen Schauspieler Jason Statham („The Expendables“, „Fast & Furious 7“) an Bord und kreiert ein Action-Spektakel in zwei Teilen:

Hier gibt’s den zweiten Teil:

Seine Premiere beim Super Bowl hat Meister Proper (englisch: Mr. Clean), der in dem Werbespot die Erotik beim Putzen neu erfindet: