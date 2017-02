Super Bowl Liveblog aus Stuttgart und Böblingen

Von red 05. Februar 2017 - 21:01 Uhr

Der 51. Superbowl elektrisiert die Massen. Wir sind mit einem Liveblog in Stuttgart und Böblingen unterwegs und liefern Eindrücke aus erster Hand.





Stuttgart/Böblingen - Wenn in der Nach zum Montag der 51. Super Bowl in Houston steigt, dann ist auch in Stuttgart und der Region einiges los. Das liegt zum einen an den vielen US-Militärbasen in der Stadt und dem Umland, zum anderen an der stetig wachsenden Popularität des US-Sports in Deutschland.

Wir sind mit unseren Redakteuren unterwegs und berichten von den Super-Bowl-Partys in Stuttgart, wo die Stuttgart Scorpions mit 1500 Fans im UFA-Palast feiern und aus der Böblinger Panzerkaserne, wo ebenfalls eine große Party steigt. Unser Live-Blog liefert ab 22 Uhr Eindrücke und Stimmungsbilder von vor Ort.