Super Bowl: Atlanta Falcons gegen New England Patriots-Fan Mark Wahlberg geht zu früh

Von mrz 06. Februar 2017 - 04:55 Uhr

Mark Wahlberg ist Fan der New England Patriots. Und verpasst das große Finale im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons.Foto: dpa

Unfassbarer Super Bowl in Houston. Die New England Patriots schlagen die Atlanta Falcons nach einem legendären Spiel mit 34:28. Und Mark Wahlberg, ein großer Patriots-Fan, verpasst das große Finale.

Houston/Stuttgart - Schon vor dem 51. Super Bowl in Houston zeigte sich Schauspieler Mark Wahlberg in Fankleidung der New England Patriots auf dem Rasen der Arena. Immer mit der Hoffnung auf den nächsten Sieg im Super Bowl mit seiner Lieblingsmannschaft. Doch dann schien alles anders zu kommen. Die Atlanta Falcons lieferten eine fantastische Leistung und sahen bereits wie der sichere Sieger aus.

Mehr zum Thema

Das dachte sich wohl auch Mark Wahlberg, der die Arena offenbar deutlich zu früh verließ, wie auf einem kurzen Video bei Twitter zu sehen ist.

Blöd nur für den leidenschaftlichen Patriots-Fan Mark Wahlberg: Sein Team drehte in einem der verrücktesten Spiele aller Zeiten noch einen 3:28-Rückstand in einen 34:28-Sieg und verpasste damit das größte Comeback in der Geschichte des Super Bowls. Zumal Mark Wahlberg bestens mit Patriots-Quarterback Tom Brady befreundet ist.