Super Bowl 2017 Hier schaut Stuttgart das Football-Finale

Von kap 01. Februar 2017 - 13:46 Uhr

Der 51. Super Bowl findet am 5. Februar 2017 statt.Foto: AP

In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar wird der 51. Super Bowl übertragen. Diverse Bars und Restaurants in Stuttgart haben geöffnet und übertragen das Finale im American Football zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons.

Stuttgart - Zum 51. Mal steht der Super Bowl in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar an. Der Privatsender Sat.1 wird ab 22.55 Uhr vom Super Bowl berichten, um 0.30 Uhr ist der Kickoff zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons. Ab 20.15 Uhr geht’s bei ProSieben Maxx bereits mit einer Countdown-Show los. Wer das Sportspektakel nicht im Wohnzimmer verfolgen will, dem bieten einige Bars und Restaurant in Stuttgart die Möglichkeit, sich unter das Football-Volk zu mischen.

Im Auld Rogue in Stuttgart-Vaihingen wird der Super Bowl groß gefeiert. Der Irish Pub hat die ganze Nacht geöffnet, die Küche in der Super-Bowl-Nacht ist mit den legendären Spare Ribs und Bier besonders amerikanisch.

Eine große Party steigt im Palm Beach bei der Mercedes-Benz-Arena: „Mit 700 Reservierungen sind wir schon ziemlich voll“, sagt Thorsten Roth, Assistent der Betriebsleitung. „Einige freie Plätze haben wir aber noch.“ Im Palm Beach wird das Football-Spektakel auf 80 Fernsehern und einer Leinwand übertragen. Die Küche bietet ein Spezialmenü: von Nachos über American Sandwiches bis zum Super Bowl-Klassiker Chicken Wings.

Die Scorpions-Party steigt im UFA-Palast

Eine weitere Adresse ist das Classic Rock in der Eberhardstraße. Das Finale wird auf allen Leinwänden und Fernsehern übertragen. Auch hier bietet die Küche typisch amerikanisches Essen: American Burger und Spare Ribs.

Eine der wohl bekanntesten Super-Bowl-Veranstaltungen ist die der Stuttgarter Scorpions. Der Football-Verein aus Degerloch lädt in diesem Jahr in den UFA-Palast ein, wo das Spiel in fünf Kinosälen vor 1500 Zuschauern übertragen wird. Hier gibt es Tickets zu der Veranstaltung.

Im Irish Pub O’Reillys im Westen wird es in diesem Jahr keine Übertragung geben. Auf Nachfrage unserer Online-Redaktion erklärte ein Mitarbeiter, dass es sich schlichtweg nicht lohne, weil sich die Leute das sportliche Großereignis eher im Auld Rogue oder im Palm Beach anschauen.