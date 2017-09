Sulzbach im Rems-Murr-Kreis Unbekannte setzen Hündin aus

Von red/dja 05. September 2017 - 17:13 Uhr

Diese Hündin wurde ausgesetzt. Foto: Polizeipräsidium Aalen

In der vergangenen Woche ist eine Hündin in Sulzbach an der Murr ausgesetzt worden. Die Polizei hat nun ein Foto veröffentlicht und setzt so auf Zeugenhinweise.

Sulzbach an der Murr - In der verganenen Woche hat ein Unbekannter eine American-Pit-Bull-Terrier-Mix- Hündin an einen Baum angebunden und ausgesetzt. Die Polizei erhofft sich mit der Veröffentlichung eines Bildes, Hinweise zum Eigentümer des Tieres zu erlangen.

In der Nacht zu Dienstag, 29. August, wurde die Hündin von einem Zeugen in der Freizeitanlage Seitenbachtal (Rems-Murr-Kreis) an einen Baum angebunden gefunden. Der Finder nahm das Tier zunächst mit nach Hause und brachte es am nächsten Tag in ein Tierheim. Die Hündin ist etwa fünf Jahre alt und gechipt. Allerdings ist die Chipnummer nicht registriert. Das Tier befand sich in einem verwahrlosten Gesundheitszustand.

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181/994430.