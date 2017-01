Sulz am Neckar Zwei Schwerverletzte bei Brand in Bauernhaus

22. Januar 2017

Ein Bauernhaus ist in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) durch ein Feuer zerstört worden. Das dort lebende Ehepaar konnte sich selbst aus dem Fenster retten, wurden aber schwer verletzt.





Sulz am Neckar - Ein Bauernhaus ist in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) durch ein Feuer zerstört worden, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer brach am Samstagabend im Wintergarten des Gebäudes aus und zerstörte es komplett.

Das dort lebende Ehepaar konnten sich selbst aus dem Fenster retten, wurden aber schwer verletzt. Das Paar kam in ein Krankenhaus. Die Brandursache war unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 150.000 Euro.