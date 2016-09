Südwestmetall-Chef kritisiert IG Metall als rückständig „Viele wollen länger arbeiten“

Von Klaus Köster 19. September 2016 - 06:00 Uhr

Klare Worte: Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick.Foto: Eppler Frank

Mobiles Arbeiten erleichtert die Arbeit doch die IG Metall sieht darin auch die Gefahr, dass immer mehr Arbeit unbezahlt zuhause erledigt wird. Südwestmetall-Chef Dick hält dem eine andere Sichtweise entgegen.

Herr Dick, die IG Metall bläst beim Thema Arbeitszeit zum Angriff und wirft den Arbeitgebern vor, Millionen Überstunden nicht zu bezahlen. Wird in Deutschlands Metallbetrieben im großen Stil gratis gearbeitet?

Die allermeisten Unternehmen haben einen Betriebsrat, ohne dessen Zustimmung es gar keine Überstunden geben kann. Da wird dann alles geregelt, auch die Bezahlung, soweit sie nicht sowieso tariflich geregelt ist. Der Vorwurf kann so also gar nicht stimmen.

Landeschef Roman Zitzelsberger wirft Firmen vor, die Anforderungen so hoch zu schrauben, dass viele Mitarbeiter die Arbeit in der vorgesehenen Zeit gar nicht schaffen können. Sie müssten dann das mobile Arbeiten von unterwegs und zu Hause nutzen, um in ihrer Freizeit die verbleibende Arbeit zu erledigen.

Das mobile Arbeiten kann den Beschäftigten natürlich vor allem erleichtern, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren, indem es zum Beispiel Eltern möglich macht, nachmittags die Kinder zu betreuen und erst abends die restliche Arbeit zu erledigen. Dass man zu Hause arbeitet, ist allerdings nichts grundlegend Neues. Schon früher haben Menschen Unterlagen mit nach Hause genommen. Heute lesen sie diese eben nicht mehr auf Papier, sondern auf dem Mobil­gerät. Das ist natürlich einfacher.

Und damit steigt der Druck, das auch zu tun.

Ich will gar nicht bestreiten, dass die neuen technischen Möglichkeiten auch zu einer ­gewissen Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit führen. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass dies kein einseitiger Prozess ist.

Wie meinen Sie das?

Natürlich erledigen heute Mitarbeiter während der Arbeitszeit auch mehr private Dinge, was ja ebenfalls viel einfacher geworden ist. Solche Zeiten sind ebenfalls in den Überstunden enthalten, über die sich die Gewerkschaft beklagt. Doch auch die wachsende Internationalisierung und die Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden in ganz anderen Zeitzonen führen dazu, dass die Arbeitszeiten nicht mehr so einfach abzugrenzen sind wie früher. Es reicht für immer weniger Unternehmen aus, nur von 9 bis 17 Uhr erreichbar zu sein. Da sind neue, intelligente Modelle gefragt, wie wir sie aus der Produktion kennen. Dort ist Schichtarbeit seit jeher gang und gäbe.

