Südfrankreich Senior von aggressivem Schaf getötet

Von red/AFP 15. November 2016 - 14:19 Uhr

Der Senior wurde von einem Schaf getötet.Foto: Symbolbild/dpa

Ein Schaf hat einen 94-jährigen Franzosen angegriffen und getötet. Später ging das Tier auch auf eine Frau los.

Bordeaux - Ein aggressives Schaf hat in Südfrankreich einen 94-Jährigen angegriffen und getötet. Das Tier habe den alten Mann auf dem Grundstück eines Schafzüchters in der nahe Bordeaux gelegenen Gemeinde Cestas attackiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 94-Jährige wurde mit schweren Prellungen und geschwollenem Gesicht gefunden. Womöglich war er zunächst gestürzt und dann von dem Schaf angegriffen worden.

Das Tier griff wenig später auch eine örtliche Abgeordnete an, die wegen der tödlichen Attacke auf das Grundstück des Landwirts gekommen war. Sie erlitt einen Bruch und zahlreiche Prellungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Schaf soll einem Medienbericht zufolge nun eingeschläfert werden.