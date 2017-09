Suche nach Dieb in Ludwigsburg Einbruch in Arztpraxis

Von bin 01. September 2017 - 17:27 Uhr

Eine Arztpraxis in Pflugfelden ist aufgebrochen worden. Foto: dpa

Ein Einbrecher ist in eine Arztpraxis in Plugfelden eingestiegen. Er hat die Türen aufgebrochen, konnte aber nichts erbeuten. Die Polizei sucht dringend Hinweise und Zeugen.

Ludwigsburg - Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 14.30 Uhr Zutritt zu einer Praxis in der Pflugfelder Straße in Ludwigsburg. Zunächst gelangte der Unbekannte in das Geschäftsgebäude und hebelte dann die Eingangstür zu den im ersten Obergeschoss gelegenen Praxisräumen auf. Anschließende öffnete er eine Bürotür gewaltsam, brach einen Aktenschrank auf und durchsuchte diesen. Vermutlich konnte er kein Diebesgut erbeuten. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg entgegen unter der Nummer 07141/18-5353.