Suchaktion in Stuttgart-Sillenbuch Das Bärchen ist wieder beim Kind

Von car 21. November 2017 - 17:10 Uhr

Dieses Suchplakat hing bis zuletzt an mehreren Ecken in Sillenbuch. Foto: Archiv Holowiecki

Gute Nachrichten aus Stuttgart-Sillenbuch: Das Kuschelbärchen, das eine Frau gefunden hatte, ist wieder zu seinem Besitzer zurückgekehrt. Der kleine Junge habe überglücklich gewirkt, dass er seinen kleinen Bären wieder habe, berichtet die Sillenbucherin.

Sillenbuch - Das Bärchen mit dem Knopf im Ohr und dem gelben Kapuzenjäckchen am haarigen Leib hat seinen kleinen Besitzer wiedergefunden. Christiane Rouger hatte das einsame Spielzeug vor wenigen Tagen in der Kleinhohenheimer Straße gefunden – und eine Suchaktion gestartet. Die Mutter zweier Kinder hatte mehrere Plakate in Sillenbuch aufgehängt, und der Aufruf „Teddybär sucht sein Kind“ war nach dem Bericht dieser Zeitung zigfach in den sozialen Netzwerken geteilt worden.

Nun die Erfolgsmeldung: Der Bär ist mit seinem Kind wieder vereint. „Gestern war der Junge, zwei bis drei Jahre alt, mit seiner Mutter da und hat ihn geholt“, berichtete Rouger am Dienstag. Der Bub habe überglücklich ausgesehen, „und ich freue mich auch“.